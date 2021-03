Maltrattamenti: deve finire di espiare la pena e torna in carcere

TERNI – Ieri, i militari del Nucleo operativo e radiomobile del Comando compagnia Carabinieri di Terni, in collaborazione con i militari dei comandi stazione Carabinieri di Collescipoli e di Acquasparta, hanno hanno arrestato un uomo dando esecuzione al provvedimento di “revoca del decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell’ordine” emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Grosseto. L’uomo, 64 anni, nato a Siena e residente nel ternano, già noto alle Forze dell’ordine, doveva espiare la pena residua di due mesi di reclusione per aver violato gli obblighi relativi all’assistenza familiare e per reati contro la persona; l’uomo è stato quindi condotto presso la Casa Circondariale di Terni.