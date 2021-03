Il podcast del 19 marzo – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 19 marzo 2021" su Spreaker.

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, venerdì 19 marzo

In apertura gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.365 su 23.465 test di cui 14.887 tamponi molecolari e 8.578 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è paro a 5,82% che corrisponde al 12,3% sulle prime diagnosi.

Per oggi sono attese le decisioni sulla restrizioni per la prossima settimana. La Toscana dovrebbe rimanere arancione, ma la Maremma rischia la zona rossa che riguarderà quasi sicuramente il comune di Grosseto.

Intanto ieri in in provincia di Grosseto i nuovi casi registrati erano 100, 68 solo nel comune capoluogo. Crescono anche i ricoveri: ieri all'ospedale misericordia ci sono stati 10 ricoveri in più. In totale nel reparto Covid ci sono 60 persone, 13 invece in terapia intensiva.

Maremma in diretta. Stasera alle 19 nella trasmissione di Carlo Sestini, in diretta sulla pagina Facebook de IlGiunco.net, puntata dedicata alla tutela dell'immagine nell'era dei social network con riferimento al fenomeno del revenge porn e del sexting. Ospiti l'avvocato Gabriella Capone e l'avvocato Cathy La Torre.