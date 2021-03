GROSSETO – Un nuovo e ulteriore abbassamento delle temperature in provincia di Grosseto, che venerdì 19 marzo dovrebbero avvicinarsi a quota zero, come minime, anche nel capoluogo.

Restano invece stabili le massime, stabili attorno ai 13 gradi. All’interno e sull’Amiata, come sempre, termometro più in basso, con temperature in vetta attese attorno ai -10.

Rispetto ai giorni precedenti sono previste anche deboli precipitazioni un po’ in tutta la Maremma. Nei prossimi giorni la situazione potrebbe mantenersi simile, con miglioramenti solo dalla prossima settimana.19

Per conoscere le previsioni del tempo in provincia di Grosseto, comune per comune, cliccate qui