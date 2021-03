Furti e sicurezza, vertice in prefettura: «Più telecamere nella zona industriale»

GROSSETO – L’assessore alla Sicurezza e alla Polizia municipale Fausto Turbanti ha partecipato oggi al Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica convocato dalla Prefettura e sollecitato dal Comune di Grosseto a seguito delle richieste delle associazioni di categoria.

C’erano Cna e Confartigianato che hanno fatto il punto sulla situazione delle zone artigianali prese di mira in questi giorni dai malviventi, con furti o tentativi di furto.

“Abbiamo raccolto le testimonianze delle associazioni di categoria con cui c’è da sempre un rapporto di collaborazione, così come con gli imprenditori stessi – dicono il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore Fausto Turbanti –. L’Amministrazione comunale si è detta per prima cosa disponibile a proporre un progetto per rafforzare ulteriormente il sistema di videosorveglianza presente sul territorio, con telecamere da posizionare nei punti sensibili delle aree artigianali. Questo progetto sarà sottoposto e valutato nell’ambito del Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica. A questo proposito già nel pomeriggio di oggi sono stati fatti i primi sopralluoghi con i tecnici di Netspring”.