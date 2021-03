Coronavirus: 90 nuovi casi in Maremma. Quattro ricoveri e due terapie intensive in più

GROSSETO - Sono 90 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Provincia di Grosseto tra le ore 14 del 18 marzo alle 14 di oggi, 19 marzo (ieri 100). Dei 90 nuovi casi, 56 sono nel Comune di Grosseto, sei a Castel del Piano, quattro a Scarlino e tre rispettivamente ad Arcidosso, Follonica, Gavorrano, Massa Marittima e Orbetello.

Sono 837 i tamponi processati nelle ultime 24 ore (ieri 808). Le persone positive in carico alla Asl sono 1.233 (ieri 1.186). Si registrano 39 guarigioni (ieri 26).

All'Ospedale Misericordia di Grosseto ci sono 64 persone ricoverate in Degenza Covid (quattro in più di ieri) e 15 in terapia intensiva (due in più di ieri).

Per quanto riguarda la situazione vaccini in Maremma, ad oggi sono state somministrate 18.953 prime dosi (martedì 16 marzo erano 18.382) e 6.929 seconde dosi (martedì invece erano 6.651).

La maggior parte delle persone vaccinate in provincia di Grosseto ha ricevuto il vaccino Pfizer - Biontech: sono 10.870 (martedì erano 10.400) le prime dosi somministrate, 6.256 le seconde (martedì erano 6.015). Per quanto riguarda l'Astrazeneca, in Maremma sono state somministrate 6.754 (le seconde dosi ancora no, visto che il richiamo con Astrazeneca avviene dopo tre mesi). 1.329 invece le prime dosi effettuate con Moderna (martedì erano 1.228), 673 le seconde (martedì erano 636).

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 303 Provincia di Arezzo 136 Provincia di Siena 74 Provincia di Grosseto 90 Extra USL 3

Nuovi casi positivi per classi d'età

Provincia 0 - 18 19 - 34 35 - 49 50 - 64 65 - 79 over 80 Arezzo 17 20 31 33 22 13 Grosseto 14 12 25 21 13 5 Siena 18 16 12 18 5 5 Totale ASL TSE 49 48 68 72 40 23

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Venerdì 12 mar Sabato 13 mar Domenica 14 mar Lunedì 15 marzo Martedì 16 mar Mercoledì 17 mar Giovedì 18 mar Venerdì 19 mar Arezzo 109 131 128 111 96 97 195 136 Siena 69 45 65 45 57 75 62 74 Grosseto 75 67 47 109 75 63 100 90 Totale Asl Tse 254 243 240 265 228 235 357 300

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Arcidosso 3 Campagnatico 1 Capalbio 2 Castel Del Piano 6 Castiglione Della Pescaia 2 Follonica 3 Gavorrano 3 Grosseto 56 Magliano In Toscana 1 Massa Marittima 3 Monte Argentario 1 Orbetello 3 Roccastrada 1 Santa Fiora 1 Scarlino 4

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 109 TI San Donato Arezzo 21 Degenza Covid Misericordia Grosseto 64 TI Misericordia Grosseto 15

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1309 Provincia di Siena 1277 Provincia di Grosseto 837

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 2197 Provincia di Siena 1523 Provincia di Grosseto 1233

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 1764 Provincia di Siena 1314 Provincia di Grosseto 1061

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 3603 Provincia di Siena 2744 Provincia di Grosseto 2190

Guariti Provincia di Arezzo 78 Provincia di Siena 36 Provincia di Grosseto 39