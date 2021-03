Rubano pantaloni e felpe per 180 euro al Centro commerciale: li scoprono con un’app

GROSSETO – Ieri 17 marzo, verso le ore 16, la Polizia è intervenuta al negozio Decathlon del centro Commerciale Maremà, allertata dal responsabile, in quanto la sicurezza aveva bloccato due persone per tentato furto.

L’addetto alla sicurezza era stato allarmato da un’app sul cellulare di servizio che i due soggetti, un uomo di anni 20 ed una donna di anni 46, entrambi italiani, avevano superato le casse senza pagare sette capi d’abbigliamento. Nel tentativo di guadagnare l’uscita, i due sono stati fermati e successivamente consegnati agli operatori della Polizia di Stato.

Addosso avevano nascosto la refurtiva – tre pantaloni, tre felpe e una maglietta di cotone – per il valore complessivo di 184,93 euro, che è stata riconsegnata al responsabile del negozio, sprovvista di cartellini antitaccheggio, mentre i due soggetti sono stati accompagnati in Questura per gli accertamenti di rito.

A loro carico sono emersi precedenti penali. I due sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il tentato furto aggravato in concorso.