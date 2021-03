L’almanacco del Giunco: il 18 marzo Caligola imperatore e a Napoli erutta il Vesuvio

GROSSETO – Giovedì 18 marzo, san Frediano vescovo, il sole sorge alle 6.23 e tramonta alle 18.23. Accadeva oggi:

37 – Il Senato romano rifiuta il volere di Tiberio e proclama Caligola imperatore di Roma.

417 – Elezione di papa Zosimo.

731 – Elezione di papa Gregorio III.

1123 – Primo Concilio Lateranense, presso la Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma (fino all’11 aprile), convocato dopo il Concordato di Worms. Nono concilio nella storia della Chiesa cattolica e primo a svolgersi in Occidente.

1229 – Dopo una trattativa col sultano Al-Malik al-Kamil, Federico II è incoronato re a Gerusalemme, grazie al diritto derivato dall’aver sposato Jolanda di Brienne.

1314 – Morte sul rogo di Jacques de Molay, l’ultimo maestro dell’Ordine del Tempio.

1438 – Alberto II d’Asburgo diventa imperatore del Sacro Romano Impero.

1536 – Presunta apparizione di Nostra Signora della Misericordia nel savonese al contadino Antonio Botta.

1584 – Fëdor I diventa Zar di tutte le Russie succedendo al padre, Ivan il Terribile.

1662 – A Parigi entra in funzione il primo esempio di trasporti pubblici al mondo. Su un’idea di Blaise Pascal 7 carrozze collegano Porte Saint-Antoine al Palazzo del Lussemburgo.

1673 – John Berkeley, I barone Berkeley di Stratton vende la sua parte del New Jersey ai Quaccheri.

1766 – Guerra d’indipendenza americana: Il Parlamento britannico annulla lo Stamp Act, che era molto impopolare nelle colonie britanniche.

1793 – Nasce la Repubblica di Magonza, primo stato democratico della Germania.

1812 – Firmata a Cadice la Costituzione spagnola.

1830 – A Parigi viene presentato a Carlo X di Francia l’Indirizzo dei 221, per chiedere le dimissioni del Governo Polignac e l’introduzione in Francia di un regime parlamentare.

1848 – Dopo che il giorno precedente Venezia era insorta, a Milano Carlo Cattaneo ottiene alcune concessioni dal vicegovernatore austriaco, subito annullate dal generale austriaco Josef Radetzky. Cattaneo e i suoi insorgono, iniziando le Cinque giornate di Milano.

1865 – Stati Confederati d’America: Il Congresso si aggiorna per l’ultima volta.

1871 – Nasce la Comune di Parigi.

1874 – Le Hawaii firmano un trattato con gli Stati Uniti, garantendogli diritti esclusivi di commercio.

1913 – Viene assassinato Giorgio I di Grecia a Salonicco e succede al trono Costantino I di Grecia.

1915 – Prima guerra mondiale: Tre navi da guerra alleate vengono affondate durante un fallito attacco navale franco-britannico ai Dardanelli.

1916 – Battaglia di Kahe nell’Africa orientale tedesca.

1921 – Seconda Pace di Riga tra Polonia e Unione Sovietica. I sovietici si annettono Ucraina e Bielorussia. Il governo ucraino emigra in Francia.

1922 – In India, il Mahatma Gandhi è condannato a sei anni di reclusione per disobbedienza civile. Verrà scarcerato due anni dopo.

1925 – Un incendio distrugge molti personaggi esposti nel famoso museo delle cere Madame Tussauds a Londra.

1937

– Guerra civile spagnola: inizia la Battaglia di Guadalajara;

– A New London, in Texas, una fuga di gas determina l’esplosione di una scuola e la morte di più di 300 persone, per lo più bambini.

1938

– I vescovi austriaci, mediante un documento controfirmato dal cardinale Theodor Innitzer, rendono pubblico l’allineamento delle gerarchie ecclesiastiche austriache al nazismo;

– Il Messico nazionalizza tutte le attività petrolifere di proprietà straniera presenti sul suo territorio.

1940 – Seconda guerra mondiale: Adolf Hitler e Benito Mussolini si incontrano al Passo del Brennero e concordano di formare un’alleanza contro Francia e Regno Unito.

1944

– Seconda guerra mondiale: Strage di Monchio, Susano e Costrignano; vengono uccisi per rappresaglia 136 civili dalla Wehrmacht;

– L’eruzione del Vesuvio viene ripresa dai soldati americani stanziati a Napoli, unica eruzione vesuviana documentata attraverso filmati.

1945 – Seconda guerra mondiale: 1.250 bombardieri statunitensi attaccano Berlino.

1959 – Vietnam, iniziano i bombardamenti degli USA contro i guerriglieri Viet Cong.

1962 – Si firma il trattato di pace tra il governo francese e il Fronte Nazionale di Liberazione (FLN) dell’Algeria ad Évian.

1964 – Italia, viene aperto al traffico il Traforo del Gran San Bernardo.

1965 – Il Cosmonauta Aleksei Leonov lascia per 12 minuti la navetta Voschod 2, diventando la prima persona a camminare nello spazio.

1967 – Cornovaglia, la petroliera Torrey Canyon si arena sulle rocce di Land’s End.

1968 – Gold standard: Il Congresso degli Stati Uniti annulla la necessità che una riserva d’oro supporti la valuta statunitense.

1970 – Lon Nol estromette il principe Norodom Sihanouk di Cambogia.

1974 – Crisi petrolifera: La maggior parte del paesi dell’Opec termina un embargo sul petrolio di cinque mesi contro Stati Uniti, Europa e Giappone.

1978 – Milano, a due giorni dal sequestro Moro vengono assassinati Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, del Centro sociale Leoncavallo, presumibilmente da un commando del Nar.

1979 – New York, Michele Sindona è incriminato da un giurì federale USA per il fallimento della Banca Franklyn.

1980 – In URSS, un razzo Vostok esplode sulla piattaforma di lancio, durante un’operazione di rifornimento, uccidendo 50 persone.

1986 – Milano, Michele Sindona e Roberto Venetucci vengono condannati all’ergastolo per l’uccisione dell’avvocato Giorgio Ambrosoli.

1989 – In Egitto, una mummia vecchia di 4.400 anni viene trovata nella Piramide di Cheope.

1990 – 12 dipinti, per un valore totale di 100 milioni di dollari, vengono rubati dall’Isabella Stewart Gardner Museum di Boston (Massachusetts). È il più grande furto d’arte della storia degli USA.

1992 – La Microsoft distribuisce Windows 3.1.

1995 – A Siviglia si sposano l’infanta Elena di Spagna con Jaime de Marichalar.

2000 – In Uganda 530 fedeli di una setta apocalittica perdono la vita in un incendio nella loro chiesa.

2003 – Gli ispettori della Commissione di controllo dell’Onu si ritirano dall’Iraq, iniziano le operazioni militari della coalizione guidata dagli USA per l’Invasione dell’Iraq.

2015 – Tunisi: attacco terroristico presso il Museo nazionale del Bardo, 22 morti.

Fonte: il.wikipwdia.org