Covid: 42 persone positive alle varianti inglese e brasiliana in Maremma

GROSSETO – 36 positivi alla variante inglese e sei a quella brasiliana. Sono 42, al momento, le persone positive al Covid in una delle sue forme varianti in provincia di Grosseto.

Il 15 marzo erano 38. al momento ancora zero colori che hanno contratto la variante sudafricana. In tutta la Asl Toscana sud est sono invece 350 i positivi a varianti (313 il 15 marzo). Di questi 207 per l’inglese, 141 per la brasiliana e due per la sudafricana (entrambe in provincia di Arezzo).