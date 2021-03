FOLLONICA – Stanno procedendo a passo spedito i lavori di asfaltatura del lungomare di Prato Ranieri tra via Isola del Giglio e via Isole Egadi. Sono in tutto quasi due chilometri di manto stradale del lungomare interessati dall’intervento.

L’asfalto che è stato scelto è di una tonalità color sabbia proprio per inserirsi meglio nel panorama marittimo che si può godere dalla strada. In seguito e in collaborazione con la polizia municipale, verrà aggiunta anche la segnaletica per coniugare la pedonabilità e la ciclabilità del percorso.

A conclusione dei lavori verranno inoltre installati i nuovi lampioni previsti per il lungomare, che sostituiranno tutti i pali attualmente presenti e che sono già pronti per essere montati. In tutto si tratta di un intervento complessivo di 300mila euro.

«L’obiettivo dell’amministrazione comunale – spiega Andrea Pecorini, assessore ai lavori pubblici- era di aver concluso i lavori per pasqua. Già dallo scorso autunno abbiamo fatto numerosi incontri con i commercianti dell’area per venire incontro a tutte le esigenze, dal momento che era necessario smontare tutti i gazebo in viale Italia.

È stato deciso – aggiunge – di eseguire i lavori in questo periodo perché la particolare asfaltatura, che è colorata e non pitturata, richiede delle temperature piuttosto calde. Siamo molto contenti come stanno procedendo i lavori e la riqualifica dell’area. Anche la nuova illuminazione garantirà un lungomare molto più luminoso».

Le foto sono di Giorgio Paggetti.