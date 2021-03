Anziani: alla Rsa Pizzetti arriva la stanza degli abbracci

GROSSETO – Un momento di tenerezza, una carezza, un abbraccio. Il calore di una corpo caro da stringere.

Anche alla Rsa Pizzetti oggi è stata montata la stanza degli abbracci, un luogo dove, grazie ad una parete di plastica trasparente, sarà possibile non solo vedersi ma anche abbracciare i propri cari ricoverato nella struttura per anziani.

Un modo per ristabilire il contatto, non solo visivo, con figli e nipoti. Un momento molto atteso da tanti anziani residenti che da tempo non possono stringere i propri familiari.