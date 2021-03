Scuola, 78 i positivi al Covid tra insegnanti e studenti. Nessuno in ospedale

GROSSETO – Sono 78 le persone attualmente positive tra studenti, insegnanti e personale non docente in provincia di Grosseto. Si parla di 67 studenti, nove docenti e due che fanno parte del personale non docente (Ata o segreteria).

Dall’inizio della pandemia i casi sono stati 301, 223 dei quali guariti. In tutta la Asl Toscana sud est attualmente i positivi sono 333, 327 dei quali in isolamento domiciliare, mentre da inizio pandemia si sono ammalate 2.715 persone, 2.363 delle quali sono già guarite.

QUI il report dettagliato.