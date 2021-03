Pareggio di fuoco in casa dei Pattinatori, Alice subito qualificata alla Final Four

GROSSETO – Diciotto reti, sette punizioni di prima, un rigore, cinque pali, sei cartellini blù. Sono questi i numeri del recupero della seconda giornata di ritorno della serie B tra le due formazioni del Circolo Pattinatori Grosseto. Il 9-9 finale permette ai veterani di Alice di qualificarsi direttamente alla Final Four che si svolgerà dal 24 al 26 maggio, grazie alla migliore differenza reti; i giovani di Alessandro Brizzi dovranno invece disputare uno spareggio (1° e 8 maggio) con la seconda classificata del girone E (foto Casaburi per Fisr).

Le due compagini della società biancorossa hanno insomma centrato i playoff e questa è sicuramente una grande soddisfazione per il presidente Stefano Osti, a dimostrazione che il progetto di inizio stagione ha dato i suoi frutti. Tanto più che il quintetto dei più giovani, dopo le due sconfitte nei primi 100 minuti di Coppa Italia, non ha più perso e ha fatto vedere una crescita esponenziale che lo ha portati a giocare alla pari con campioni che vantano esperienze di serie A1, di Coppe continentali e mondiali. Bardini e compagni al termine di un match appassionante recriminano per non essere riusciti, anche per qualche errore di troppo, a mantenere fino alla fine il vantaggio acquisito nel corso della gara: avanti dal 6′ con un tiro da lontano di Achilli si sono portati sul 4-1, sul 6-3, prima di subire la rimonta finale, non senza qualche contestazione nei confronti dell’arbitro, con il pareggio di Saitta arrivato a 56 secondi dalla sirena.

Nella grintosa formazione della RRD la parte del leone l’ha fatta un giocatore esperto del calibro di Michele Achilli, autore di sette reti, delle quali tre su punizione di prima (altrettante le ha messe fuori), una su rigore, due da lontano ed una riprendendo un tiro di Alfieri ribattuto dalla balaustra. Una serata da record per il 45enne originario di Follonica che sale così a 29 reti in stagione. Ma tutti i giocatori in campo (a partire da Matteo Battaglia in prestito alla RRD dalla A1) hanno giocato con il coltello tra i denti per conquistare la vittoria. Polverini ha dispensato assist deliziosi, ha preso un palo in giravolta e ha messo a segno una rete splendida in contropiede; Alfieri ha segnato il +3 che sembrava aver chiuso il match. E si potrebbe continuare. Un incontro che non ha annoiato chi ha seguito la diretta offerta da Fisrtv e che lascia ben sperare per il prosieguo della stagione: l’ipotesi di avere due quintetti in corsa per la serie A2 si fa sempre più concreta.

La classifica del girone F: Alice Grosseto e RRD Grosseto 14; Follonica 3; Castiglione 0. Sabato 27 marzo: Follonica-Castiglione.

Marcatori: Achilli (RRD) 18; Polverini (Alice) 16; Nerozzi (Alice) 12.

RRD Grosseto-Alice Grosseto 9-9

RRD GROSSETO: Raffaello Ciupi, Vittoria Masetti; Achilli, Bardini, Battaglia, Rosati, Leonardo Ciupi, Casaburi, Alfieri, Bianchi. All. Alessandro Brizzi.

ALICE GROSSETO: Bruni, Marinoni; Filippeschi, Saitta, Salvadori, Borracelli, Franco Polverini, Matassi, Nerozzi. All. Filippo Guerrieri.

ARBITRO: Francesco De Palma di Giovinazzo.

RETI: nel p.t. al 6’03 Achilli, 7’15 Matassi, 16’13 Achilli, 19’25 Bianchi, 21’59 Achilli su rigore, 22’36 Salvadori; nel s.t. a 0’34 Saitta, 0’41 Achilli, 3’47 Alfieri, 4’24 Filippeschi, 6’35 Nerozzi, 7’09 Achilli, 8’09 Nerozzi, 11’34 Achilli, 11’55 Polverini, 16’45 Saitta, 18’21 Achilli, 24’04 Saitta

NOTE: espulsi (2′) Saitta, Borracelli, Polverini, Matassi, Battaglia, Brizzi.