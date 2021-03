Officina Hermes elegge il nuovo direttivo e il presidente: ecco come candidarsi

GAVORRANO – L’associazione culturale Officina Hermes elegge il nuovo direttivo e il presidente. L’assemblea ordinaria è convocata per il giorno 31 marzo 2021 alle ore 17.30 tramite la piattaforma online Skype.

Sono tre i punti sull’ordine del giorno, tra cui la presentazione del bilancio dell’associazione relativo all’anno 2020; le dimissioni del presidente in carica, Linda Bartalini, e del consiglio direttivo e le elezioni del nuovo presidente e del nuovo consiglio direttivo. La presidente uscente terrà la presidenza dell’assemblea.

L’associazione informa che tutti i soci interessati ad essere eletti alla presidenza e/o nel nuovo consiglio possono presentare la propria candidatura tramite e-mail informale all’indirizzo associazione@officinahermes.com entro il 30 marzo. Inoltre, chi volesse esprimere il proprio voto, ma fosse impossibilitato a partecipare, può far pervenire la propria preferenza tramite mail all’indirizzo sopra o in alternativa, chi non può partecipare alla diretta Skype può pervenire una delega con cui autorizza il consiglio uscente e la maggioranza a decidere in sua vece, qualora il nome dei candidati non fosse noto entro il 30.

In caso che dovessero pervenire candidature prima della suddetta data, i soci saranno messi al corrente dei nomi dei candidati tramite mail e a quel punto potranno farci pervenire la loro preferenza entro il 31marzo, oppure esprimerla direttamente durante la diretta.