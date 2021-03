La Ginnastica Grifone spopola a Montelupo, incetta di metalli preziosi al torneo Uisp

GROSSETO – Ruolo da protagonista per la Società Ginnastica Grifone nelle manifestazioni di ginnastica ritmica Uisp.

A Montelupo, fase toscana del campionato nazionale Uisp, brilla Nicole Colucci che nella seconda categoria Allieve 2010 vince al corpo libero e si piazza terza alla palla, conquistando il primo posto nella classifica generale. Nella seconda categoria Allieve 2009, quarta in classifica generale Lucia Caselli, grazie al secondo posto alle clavette e al quarto al cerchio. Olga Bellomo ed Elena Falciani, al cerchio, ottengono buoni piazzamenti nella prima categoria Allieve.

Nella seconda giornata della rassegna al corpo libero vince Ginevra Benedetti nella prima categoria Junior al corpo libero; argento alle clavette per Marzia Bellini nella seconda categoria Junior, con settimo posto al cerchio. Sempre in Seconda categoria Junior Anamaria Drula è quinta alla palla e al cerchio.

Si è poi passati alle prove d’insieme, a squadre o coppie. Quarto posto, nella categoria I Junior 2, per la coppia con Marzia Bellini e Anamaria Drula. Nella categoria Mini prima Coppie Junior palla-nastro vincono Caterina Dottori e Viola Verdi; secondo posto per Chiara Murzi e Giulia Tasselli; terzo per Nicole Bonadonna e Margherita Mammoliti. Nella categoria Mini Prima Elite Junior quinto posto per Tasselli, sesto per Murzi, poi Mammoliti, Melissa Maggio e Bonadonna.

Tra le Esordienti buon esordio per Sabina Sachsenmeyer al cerchio e corpo libero. Nella categoria Mini Prima Elite Allieve vittoria alla palla per Manuele Bindi e alle clavette per Nicole Borracelli.

La società Ginnastica Grifone è stata impegnata anche a Rosignano, nella prima prova della qualificazione al campionato italiano di Federazione: secondo posto per Cecilia Modanesi alla palla e al cerchio nella categoria Silver Ld Senior. Nella Silver Ld Junior buon esordio per Sara Merodi al cerchio e clavette.