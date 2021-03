Due titoli regionali per le atlete della Polisportiva Barbanella Uno

GROSSETO – Rientro in pedana col botto per le giovani atlete della Polisportiva Barbanella Uno. Dopo gli ottimi primi posti ottenuti lo scorso fine settimana a Livorno con le ginnaste delle squadre di 3° divisione, domenica a Montevarchi sono rientrate in pedana le atlete della 1° divisione ed eccellenza, ovvero i livelli più alti del programma silver.

Dopo un anno esatto di stop forzato causa covid, nel rigoroso rispetto di tutti i protocolli, si è tenuta la gara regionale silver di serie D di federazione. Nella categoria eccellenza 3 attrezzi (trave alta, volteggio con tavola e corpo-libero) la squadra di veterane che da anni primeggia sia a livello regionale che nazionale, composta da Eleonora Rossi, Alessia Marcelli, Margherita Vanelli (16 anni) e da Martina Pecci (18 anni) ha nuovamente conquistato il titolo regionale con una gara precisa in tutti gli attrezzi, nonostante la grande emozione per questo rientro dopo tanti mesi di lontananza dai campi di gara. Primo posto anche per la squadra di 1° divisione composta da Anna Marcelli (12 anni), Elena Carlettini (14 anni), Naike Venturi (13 anni) e Alice Esposito (14 anni), tutte all’esordio in questo campionato a squadre.

Le ginnaste allenate da Claudia Salvadore, Azzurra Terminali e Serena Sabato hanno continuato ad allenarsi con impegno, costanza e dedizione nonostante i vari inevitabili intoppi dovuti a questo periodo non semplice.

“Si sono allenate da sole in casa – hanno detto le allenatrici – quando non è stato possibile recarsi in palestra, si sono allenate in palestra in estate quando è stata data loro la possibilità di rientrare, hanno lavorato ad orari ridotti perché, trovandosi improvvisamente a poter allenare solo gli atleti agonisti, la società dispone ovviamente di mezzi molto limitati, mancando tutto il settore promozionale. Nonostante tutto sia i tecnici che ginnaste hanno continuato a credere in questo bellissimo sport e a sperare di poter presto tornare alla normalità e questi traguardi bellissimi ottenuti in questi due fine settimana colmano di gioia e di orgoglio tutto lo staff, ripagandolo di tutti i sacrifici”.

Domenica prossima le atlete della Polisportiva scenderanno nuovamente in pedana con le ultime gare regionali a squadra. A Livorno torneranno in gara le atlete della 3° divisione Giulia Cane’, Ginevra Chechi, Sofia Biagiotti e Linda Zambernardi.