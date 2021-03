Cintura nera e una convocazione importante per due atleti della Nippon Bu-Do

GAVORRANO – Grande soddisfazione per il settore judo della Nippon Bu-Do. Nonostante le attività di palestra sono ferme a causa della pandemia, nella giornata di ieri eccezionalmente sono saliti sul tatami i due judoka Gioia Sanfilippo (28 anni) e Matteo Rossi (19 anni). I due atleti hanno conseguito e superato per via telematica l’esame, rispettivamente, per il secondo e primo dan di cintura nera.

L’atleta Gioia Sanfilippo inoltre è stata scelta per far parte del team tecnico della squadra regionale della Toscana.

Tanta soddisfazione per questo grande risultato per il responsabile del settore judo, Andrea Biondi. Ai due judoka della Nippon Bu-Do Gavorrano vanno naturalmente anche i complimenti della presidente Daniela Contessa e di tutto il direttivo dell’Asd.