129mila euro a Grosseto Fiere, Marras: «Grande attenzione della Regione per il centro fiere della Maremma»

GROSSETO – È online la graduatoria del bando promosso lo scorso autunno con una delibera dell’assessore regionale all’Economia Leonardo Marras, con cui la Regione ha scelto di sostenere gli enti fieristici attraverso un contributo straordinario che permettesse loro di far fronte, almeno in parte, alle perdite dovute alla pandemia.

“La Regione, negli ultimi anni, ha dimostrato nei confronti di Grosseto Fiere grande attenzione supportando le iniziative in calendario e accogliendo il confronto per la prospettiva di sviluppo dell’area – commenta Marras –. Ricordo nel 2016 la prima volta di un assessore regionale all’inaugurazione della Fiera del Madonnino. Da lì, abbiamo fatto molta strada ed oggi il centro fiere è riconosciuto come punto di riferimento per il territorio. Tra le altre cose, voglio citare il fatto che è stato scelto come luogo per la prima conferenza regionale sulla caccia”.

“Verseremo complessivamente 1milione e 582mila euro ai sei enti che hanno presentato domanda – prosegue Marras –, a Grosseto Fiere andranno 129mila euro. Risorse che non riusciranno a colmare le mancanze date dagli eventi saltati, ma che saranno sicuramente una boccata d’ossigeno”.

“Adesso – conclude – continuiamo a guardare avanti e a progettare il futuro di una realtà importante per la Maremma”.

I contributi complessivamente richiesti da Carrarafiere, Stazione Leopolda, Firenze Fiera, T.o.e, Arezzo Fiere e Grosseto Fiere ammontavano a 3 milioni e 29 mila euro. Tutti sono stati interamente accolti, salvo che per Firenze Fiera il cui contributo concedibile non poteva essere pari ai 2 milioni e 247 mila euro richiesti ma ad 800 mila euro.

Nel dettaglio a Carrara Fiere arriveranno 331.117 euro, 151.473 a Stazione Leopolda, 800 mila euro appunto a Firenze Fiera, 9.497 euro a Toe di Paolo Batoni, 160.902 ad Arezzo Fiere e 129.150 a Grosseto Fiere.

Per approfondire consulta al link https://www.sviluppo.toscana.it/enti_fiere la graduatoria e i decreti di Sviluppo Toscana