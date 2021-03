Vuoi fare l’animatore? Appuntamento con il Fun day di Anima vera: come partecipare al recruiting

GROSSETO – I Fun Day, ossia il recruiting di Anima Vera per gli animatori della stagione 2021, sono un successo per la partecipazione e per la qualità degli interventi.

Di che parliamo? In tempo di Covid tutto cambia, si innova, per consentire la prosecuzione delle attività in tutta sicurezza. Anima Vera è l’azienda che ha sede a Castiglione della Pescaia in provincia di Grosseto e che è dedicata all’animazione turistica: ai suoi vertici ci sono infatti Maurizio Zamboni e Antonio Alfieri, che hanno alle spalle 30 anni di attività nei villaggi di tutto il mondo.

Il Covid ha indubbiamente rivoluzionato ogni aspetto della nostra vita e già nell’estate del 2020 Anima Vera aveva dato vita a una innovativa concezione dell'”Animazione 5.0: distanti ma uniti con Anima Vera”, che ha permesso la fattibilità dell’intrattenimento nelle strutture turistiche seguendo tutti i protocolli Anticovid 19. Adesso si sta svolgendo il percorso innovativo targato Anima Vera che parte dalla candidatura e arriva all’inizio del lavoro seguendo tutte norme di sicurezza previste, un percorso che nasce dal virtuale per arrivare al reale direttamente in struttura turistica.

“I Fun Day sono un’occasione entusiasmante per conoscere ragazze e ragazzi di tutta Italia che hanno voglia di intraprendere un nuovo lavoro, ne stiamo incontrando tantissimi”, ha detto l’amministratore delegato di Anima Vera Antonio Alfieri.

Come si svolge il Fun Day? Un collegamento virtuale su piattaforma tra la squadra di Anima Vera e gli aspiranti animatori consente gli interventi di Maurizio Zamboni, Antonio Alfieri, Cesario Cosi – responsabile del recruiting – Linda Salvador, Jacopo Commisso, Noemi Colombini e Giancarlo Migliorini. A loro spetta il compito di spiegare il mondo Anima Vera e durante l’incontro si respira la passione, l’entusiasmo, la professionalità di un grande gruppo di lavoro che si dedica all’animazione da trent’anni.

“Ciò che richiediamo come caratteristica fondamentale è l’educazione insieme al desiderio di mettersi in gioco e il piacere di stare insieme. L’animazione è prima di tutto una grande palestra di vita e per molti ragazze e ragazzi è stato anche un trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo”, con queste parole Maurizio Zamboni, lo storico postino di C’è Posta per te di Maria De Filippi, si è presentato ai ragazzi.

Alla fine dell’incontro il responsabile del recruiting Cesario Cosi ha contattato i ragazzi uno a uno per un vero e proprio colloquio di lavoro e chissà quali talenti saranno pronti a portare in scena.

Il prossimo appuntamento ci sarà giovedì 18 marzo. Per partecipare, iscriviti a questo LINK.