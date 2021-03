Virciglio: «Candidato forte a Castiglione per riportare il centrodestra alla vittoria»

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – “Sul fermopesca e sul problema dell’insabbiamento del porto mi sono confrontato con l’onorevole Mario Lolini e con il consigliere regionale Andrea Ulmi. Li ringrazio per l’attenzione che hanno sempre dimostrato nei confronti di Castiglione della Pescaia. L’area portuale deve essere trainante, a partire anche dal porto turistico, per questo abbiamo bisogno di un cambio di passo”. Così il referente della Lega di Castiglione della Pescaia Pasquale Virciglio commenta le iniziative portate avanti dai due rappresentanti della Lega in Parlamento e in Consiglio Regionale su temi di primo piano per l’economia del territorio.

“La questione del fermopesca – afferma l’onorevole Lolini- è all’attenzione del Mipaaf ed anche in commissione come Lega lo abbiamo sollevato. L’allungamento del numero dei giorni di stop rischia di creare danni all’intero comparto, in un momento in cui la situazione è già di per sé grave a causa della crisi dovuta alla pandemia. Inoltre questa decisione vede aumentare la presenza di pescato estero sul mercato italiano, creando un ulteriore danno economico”.

In Regione, invece, il consigliere Ulmi ha firmato una mozione che presto sarà esaminata. “Già in campagna elettorale – afferma Ulmi- quello del fermopesca è stato un tema sollevato dagli addetti del settore. Mi sono impegnato a portarlo all’attenzione della Regione e con le colleghe Meini e Montemagni abbiamo presentato una mozione per far intervenire la giunta nella Conferenza Stato-Regioni. Sull’insabbiamento del porto invece mi sto attivando affinché giungano delle risposte certe. In questi anni molto si è detto, ma la problematica resta di attualità e non va bene”.

La Lega a Castiglione guarda a quella concretezza che alle prossime amministrative dovrà consentire al centrodestra di tornare a governare il Comune. “In queste settimane – commenta Pasquale Virciglio- su richiesta del segretario provinciale Andrea Ulmi, sto lavorando al tavolo con gli alleati per individuare il miglior candidato che riporti la coalizione alla vittoria. Sul tavolo ci sono vari nomi, tutti di qualità. Si tratta adesso di scegliere quello che, per caratteristiche, ha la possibilità di conquistare il successo. Il nostro commissario regionale Lolini ed il il segretario Ulmi, visti anche i risultati in ambito comunale alle politiche, alle europee ed alle regionali, sono convinti che la vittoria sia una possibilità reale e, soprattutto, concreta. Da parte mia mi sto impegnando con gli alleati per affiancare a colui che sarà il candidato una coalizione coesa, grazie anche ad una Lega forte su tutto il territorio”.