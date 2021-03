Turismo, 200 operatori a confronto nel primo appuntamento promosso da Banca Tema

GROSSETO – Primo incontro digitale info-formativo organizzato dal Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea con Banca Tema dedicato agli imprenditori del settore turistico.

L’evento ha registrato grande interesse, con la partecipazione di oltre 200 utenti collegati. Al centro dell’evento online ci sono state le soluzioni finanziarie e i servizi innovativi offerti dal Gruppo Iccrea per la ripresa del settore e per lo sviluppo tecnologico delle strutture ricettive.

L’ evento si è aperto con il saluto del direttore generale – Fabio Becherini – il quale ha rinnovato la presenza costante di Banca Tema al fianco degli albergatori, svolgendo il suo ruolo di banca del territorio in una zona altamente turistica come quella maremmana.

“Il nostro impegno a fianco degli operatori del settore turistico è costante per valorizzare i nostri luoghi, migliorare i servizi e favorire lo sviluppo economico locale” dichiara il direttore generale Becherini “In un contesto di incertezza nel quale tutti ci troviamo oggi ad operare, noi vogliamo comunque guardare con ottimismo al futuro, proponendo soluzioni innovative e progetti ecosostenibili da realizzare in sinergia con tutti gli attori presenti nel sistema turistico ed istituzionale. Grazie al supporto di Iccrea Banca nel mettere a disposizione un sistema integrato per l’offerta turistica che spazia dai servizi di promozione e gestione delle strutture, alla monetica e ai finanziamenti, oggi possiamo essere ancora più efficaci nella nostra azione”.

La parola è passata al Responsabile Prodotti e Servizi Iccrea Banca – Carmine Daniele – che ha illustrato le “Soluzioni per il Turismo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea” lasciando poi l’approfondimento sull’accordo tra Cassa Depositi e Prestiti e Iccrea Banca, volto a facilitare l’accesso al credito delle imprese italiane che lavorano nel settore turistico, a Fabio Carrarini di Iccrea Banca.

L’accordo consiste nella concessione di un finanziamento a lungo termine da parte di Cassa Depositi e Prestiti per 250 milioni di euro per supportare le PMI e Mid-Cap operanti nel settore turistico. In chiusura sono intervenuti i partner tecnologici di InTour Rete d’impresa – Titanka spa ed Albergatore Pro – con un focus sull’ equilibrio tra fatturato e marginalità, ovvero come e dove investire in termini di comunicazione per massimizzare i ricavi.

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, da sempre a supporto dello sviluppo dei territori e delle diverse realtà, conferma la collaborazione con le BCC del territorio per proseguire la serie di “Incontri Digitali InTour” che puntano al supporto di tutta filiera turistica italiana, dal ricettivo all’esperienziale, soprattutto in un momento decisivo per la ripresa del settore come quello che stiamo vivendo. Contatti info@intour.bcc.it.