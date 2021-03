Sequestrato negozio in città: chiuso dalla Polizia municipale

GROSSETO – Sequestrato un negozio di vendita di generi vari in città. Sulla base della segnalazione pervenuta da parte del Suap (Sportello unico attività produttive) del Comune, oggi la Polizia municipale ha disposto la chiusura dell’esercizio per violazioni di tipo amministrativo.

“La presenza dei nostri agenti sul territorio è costante – commentando il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Polizia municipale, Fausto Turbanti – e i controlli sono assidui. Questo intervento è la testimonianza di quanto sia importante la collaborazione tra uffici che mettiamo in campo ogni giorno. E’ la dimostrazione di quanti siano gli ambiti di intervento della Municipale, impegnata non solo in viabilità e sicurezza, ma anche in controlli amministrativi coordinati con altri settori dell’Ente. Ringraziamo i nostri agenti per l’impegno che mettono nel loro lavoro, che ci permette di offrire un servizio costante a tutela dei cittadini”.