Offende i Carabinieri sui social dopo essere stato sanzionato: denunciato un 30enne

SATURNIA – A conclusione degli accertamenti, i Carabinieri della Stazione di Saturnia (Manciano) hanno denunciato un uomo di trent’anni di origini rumene per vilipendio delle Forze Armate.

“L’uomo era già noto alle Forze dell’Ordine – spiegano i Carabinieri -: dopo un nostro controllo presso la sua attività, era stato sanzionato per diverse irregolarità, tra cui il mancato rispetto della normativa ambientale”.

“Alcuni giorni dopo il trentenne – proseguono i Carabinieri -, facendo uso di un profilo social riportante un nickname che non lo rendeva direttamente identificabile, aveva postato sulla pagina social di un organo di informazione una frase ingiuriosa verso coloro che avevano svolto il controllo e le forze dell’ordine in generale. L’uomo aveva lasciato il commento in calce alla notizia, apparsa sul sito di informazione e riportato anche sulla pagina social del medesimo sito, contestando aspramente l’operato dei Carabinieri, rivolgendo loro frasi offensive”.

I militari hanno quindi svolto indagini sul profilo del commentatore arrivando ad indentificare l’utilizzatore, che corrispondeva proprio all’uomo sanzionato in precedenza.

L’uomo, che vive stabilmente in provincia di Grosseto da diversi anni, è stato pertanto deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Grosseto per il reato di vilipendio.