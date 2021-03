Muore nota giornalista: «Professionista capace e schietta»

CAPALBIO – E’ venuta a mancare nelle prime ore della mattinata la giornalista Rai Isabella Mezza. Fiorentina di nascita e romana di adozione, Mezza, in collaborazione con il Comune di Capalbio, aveva organizzato e condotto alcune edizioni di Capalbio salute.

“Ci teniamo a esprimere le nostre più sentite condoglianze – dice Giuseppe Ranieri, vicesindaco di Capalbio – per la scomparsa della giornalista, e amica, Isabella Mezza. Ci conoscevamo da tanti anni e di lei la cosa che più mi aveva colpito era proprio l’amore per la nostra Capalbio e per i capalbiesi”.

“Professionista capace e schietta – continua Ranieri – amava relazionarsi con i capalbiesi e mettere la sua professione a disposizione della comunità. Ci siamo trovati spesso a chiacchierare, ma sono riuscito a conoscerla meglio soltanto in questi ultimi anni, in cui grazie anche all’evento da lei organizzato siamo riusciti ad approfondire tematiche e questioni legate al nostro territorio. Vogliamo oggi ringraziare Isabella, come amministrazione, per tutto quello che ha fatto per Capalbio ed esprimere ancora le nostre condoglianze alla famiglia”.

“Isabella è mancata nelle prime ore della mattinata di oggi: giornalista di alta levatura morale, intensa professionalità e di cultura poliedrica – dice l’ex sindaco Luigi Bellumori -. Negli ultimi anni curava la malattia ma ci aveva convinti a tutti di essere più forte”.

“Nell’ambito della formazione e comunicazione scientifica sul corpo umano – prosegue – dal 2010 ha ideato, voluto e condotto 9 edizioni del format “CapalbioSalute”, patrocinato dal Comune di Capalbio, dal Ministero della Salute e dal quotidiano La Repubblica. In piazza Magenta eventi unici nel panorama della comunicazione: arti e scienza si intersecano per offrire al pubblico una conoscenza più consapevole del proprio corpo”.

“Amica di Capalbio e di molti di noi, sei arrivata tanti anni fa in punta di piedi e hai scelto di vivere qui gran parte della tua vita, scegliendo il nostro mare e la nostra compagnia, dedicando a Capalbio anche tanto del tuo sapere professionale e giornalistico. Un abbraccio forte Isabella e da lassù veglia si tutti noi – conclude Bellumori -. Con affetto e gratitudine per tutto quello che hai fatto e da oggi ci lasci! Fai un viaggio sereno! Ciao”.