Il podcast del 16 marzo – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 16 marzo 2021" su Spreaker.

GROSSETO - Le news della Maremma anche in podcast. Direttamente dalla redazione de IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma, tutti i giorni le notizie della provincia di Grosseto, aggiornate in tempo reale, da ascoltare sempre e dovunque: da computer, tablet e smartphone. E da oggi ci trovare anche su Spotify.

IlGiunco.net. Raccontiamo la Maremma. Sempre. Qui trovate tutte le puntate: LINK

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, martedì 16 marzo

In apertura gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.247 su 23.470 test di cui 13.192 tamponi molecolari e 10.278 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è pari al 5,31% che corrisponde al 13,3% sulle prime diagnosi.

La curva del contagio si mantiene stabile, ma non scende e per la prossima settimana è possibile che la Toscana superi il limite di 1,25 per l'indice Rt, facendo così scattare la zona rossa per la Regione.

Vaccino Astrazeneca. Sospese le vaccinazioni anche in provincia di Grosseto dove sono state bloccate per il momento le 2521 prenotazioni effettuate nei giorni scorsi. Continua invece la campagna vaccinale con Pfizer Biontech e Moderna. In totale in Maremma sono state somministrate 18.045 dosi, mentre i richiami effettuati sono 6648.

In provincia di Grosseto i nuovi casi registrati ieri erano 109. Un picco di casi che è stato spiegato con alcuni ritardi nella comunicazione dei positivi dei giorni scorsi. I ricoveri continuano a crescere. All’ospedale Misericordia di Grosseto ci sono 55 persone ricoverate nel reparto Covid (cinque in più del giorno precedente) e 11 in terapia intensiva (come il giorno precedente).

Maremma in diretta. Stasera alle 19 nella trasmissione di Carlo Sestini, in diretta sulla pagina Facebook de IlGiunco.net, puntata speciale dal titolo evocativo: “Un grossetano tra i mille”. Si parlerà della storia del garibaldino Girolamo Cannoni, che presto sarà commemorato. Ospiti gli scrittori David Berti e Carlo Legaluppi, lo storico Zefiro Ciuffoletti, e la direttrice della biblioteca Chelliana Anna Bonelli.