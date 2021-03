GROSSETO – Sole, temperature stabili, con massime piacevoli e minime ancora fresche e di conseguenza un’elevata escursione termica diurna.

Sono le condizioni previste per la giornata di oggi, martedì 16 marzo, in Maremma. Nel capoluogo il termometro dovrebbe oscillare tra i 4 e i 15 gradi in linea, quindi, con quanto successo ieri.

Anche oggi è previsto vento moderato con raffiche, comunque, non superiori ai 20 chilometri orari. Non sono previste precipitazioni atmosferiche, nel corso di questa settinana.

Per conoscere le previsioni del tempo in provincia di Grosseto, comune per comune, cliccate qui