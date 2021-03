Il Comune assume 15 agenti di polizia municipale, da oggi è possibile presentare la candidatura

GROSSETO – Apre oggi l’avviso di selezione pubblica che andrà a formare la graduatoria per l’assunzione di 15 agenti di polizia municipale cat C, posizione di accesso C1, a tempo pieno e determinato per 6 mesi (non rinnovabili) che andranno a potenziare l’attività di pattugliamento sul territorio nel periodo compreso tra maggio ed ottobre.

A partire da oggi sarà possibile partecipare alla selezione presentando domanda esclusivamente tramite la piattaforma telematica dedicata, accedendo alla Home page del Comune di Grosseto oppure andando su Amministrazione trasparente – Bandi di concorso – Concorsi (raggiungibile al link https://new.comune.grosseto.it/web/selezioni/), e seguendo le istruzioni qui presenti. La scadenza per fa domanda è fissata al 31 marzo 2021.

La selezione è articolata in una sola prova orale che si terrà mercoledì 7 aprile 2021 a partire dalle 9.30. L’ordine di convocazione dei candidati e la sede in cui verranno svolti i colloqui, saranno resi noti esclusivamente tramite pubblicazione di avviso sul sito istituzionale dell’Ente.

Tutte le informazioni, l’avviso e tutte le comunicazioni ai candidati sono fornite soltanto mediante pubblicazione nel sito web istituzionale del Comune di Grosseto, alla pagina “selezioni” e hanno valore di notifica a tutti gli effetti.