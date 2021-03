Coronavirus: altri due morti in Maremma. 75 i nuovi casi, 37 a Grosseto

GROSSETO - Altri due morti in Maremma per Coronavirus: si tratta di un uomo di 69 anni e una donna di 86 anni deceduti oggi all'Ospedale Misericordia di Grosseto.

Sono invece 75 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Provincia di Grosseto tra le ore 14 del 15 marzo alle 14 di oggi, 16 marzo (ieri 109). Dei 75 nuovi casi, 37 sono nel Comune di Grosseto, nove a Follonica, sei a Gavorrano.

Sono 1.020 i tamponi processati nelle ultime 24 ore (ieri 331). Le persone positive in carico alla Asl sono 1.087 (ieri 1040). Si registrano 34 guarigioni (ieri 30).

All'Ospedale Misericordia di Grosseto ci sono 49 persone ricoverate in Degenza Covid (sei in meno di ieri) e 12 in terapia intensiva (una in più di ieri).

Per quanto riguarda la situazione vaccini in Maremma, ad oggi sono state somministrate 18.382 prime dosi (venerdì 12 marzo erano 16.887) e 6.651 seconde dosi (venerdì invece erano 5.694).

La maggior parte delle persone vaccinate in provincia di Grosseto ha ricevuto il vaccino Pfizer - Biontech: sono 10.400 le prime dosi somministrate, 6.015 le seconde. Per quanto riguarda l'Astrazeneca, in Maremma sono state somministrate 6.754 prime dosi (le seconde dosi ancora no, visto che, al di là dell'attuale temporanea sospensione del vaccino, il richiamo con Astrazeneca avviene dopo tre mesi). 1.228 invece le prime dosi effettuate con Moderna, 636 le seconde.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 231 Provincia di Arezzo 96 Provincia di Siena 57 Provincia di Grosseto 75 Extra USL 3

Nuovi casi positivi per classi d'età

Provincia 0 - 18 19 - 34 35 - 49 50 - 64 65 - 79 over 80 Arezzo 12 18 16 24 18 8 Grosseto 12 14 13 16 12 8 Siena 9 14 9 13 10 2 Totale ASL TSE 33 46 38 53 40 18

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Martedì 9 mar Mercoledì 10 mar Giovedì 11 mar Venerdì 12 mar Sabato 13 mar Domenica 14 mar Lunedì 15 marzo Martedì 16 mar Arezzo 90 114 157 109 131 128 111 96 Siena 102 71 106 69 45 65 45 57 Grosseto 13 74 77 75 67 47 109 75 Totale Asl Tse 206 261 342 254 243 240 265 228

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Arcidosso 2 Capalbio 3 Castel Del Piano 3 Castiglione Della Pescaia 1 Follonica 9 Gavorrano 6 Grosseto 37 Magliano In Toscana 3 Massa Marittima 1 Monte Argentario 1 Monterotondo Marittimo 1 Orbetello 2 Roccastrada 3 Scarlino 3

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 107 TI San Donato Arezzo 22 Degenza Covid Misericordia Grosseto 49 TI Misericordia Grosseto 12

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1282 Provincia di Siena 1279 Provincia di Grosseto 1020

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 2128 Provincia di Siena 1531 Provincia di Grosseto 1087

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 1707 Provincia di Siena 1331 Provincia di Grosseto 934

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 3643 Provincia di Siena 2732 Provincia di Grosseto 2174

Guariti Provincia di Arezzo 84 Provincia di Siena 62 Provincia di Grosseto 34