Arriva il bonus bebè per sostenere le famiglie con figli: ecco come fare domanda

SANTA FIORA – Il Comune di Santa Fiora eroga il bonus bebè 2021 con l’obiettivo di sostenere i nuclei familiari con figli. Il bonus potrà avere un valore massimo di 1500 euro e può essere richiesto per i nati o adottati dall’1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Il bando è emesso tramite Cosvig.

“Continua la nostra politica di attenzione verso le famiglie: – sottolinea il sindaco di Santa Fiora, Federico Balocchi – il bonus bebè è un aiuto concreto del Comune di Santa Fiora per i neogenitori che si trovano sicuramente ad affrontare spese aggiuntive con la nascita di un figlio. Un sostegno pensato per affrontare con più serenità una delle fasi più emozionanti e felici delle vita familiare. La misura, inoltre, concorre a ridurre le disuguaglianze legate al reddito, intervenendo sulla base dell’Isee come principio fondamentale della nostra politica di welfare”.

Ma ecco come procedere: per presentare la domanda almeno uno dei genitori afferenti al medesimo nucleo familiare del minore, deve essere residente nel comune di Santa Fiora dall’1 gennaio 2021 e mantenere la residenza minimo per 24 mesi dall’erogazione del contributo. Tra i requisiti richiesti la certificazione Isee del nucleo familiare non deve essere superiore ai 25mila euro. Per i nuclei familiari con oltre due figli minorenni di età inferiore a 18 anni, il valore Isee non deve essere superiore a 18mila euro.

La scadenza è fissata per le ore 12 del 31 dicembre 2021.

La domanda dovrà essere recapitata per pec all’indirizzo posta@pec.cosvig.it. Solo chi non ha la pec può inviare la documentazione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite corriere a Co.Svig.G Scrl, via Fucini 19, 58025, Larderello, Pomarance (PI).

Nell’oggetto della pec o sulla busta chiusa dovrà essere riportata da dicitura: “SANTA FIORA BANDO 2021 BONUS BEBÈ”. Il bando e la relativa documentazione sono scaricabili al seguente link: https://bit.ly/3qZL7iC. Info: santafiora@cosvig.it 366/8338509 (cellulare o WhatsApp).