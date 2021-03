Torna il grande rally delle Colline Metallifere firmato Maremma Corse: tutte le novità

PIOMBINO – Arriva il rally a Piombino. C’è grande attesa e soprattutto grande euforia negli ambienti locali e non, per l’evento nazionale che la scuderia Maremma Corse 2.0 sta preparando e che andrà in scena nei giorni 2 e 3 aprile. Tornano a rombare i motori dopo che lo scorso anno, per colpa del Covit-19 non andò in scena.

Il sesto rally delle Colline Metallifere e della Val di Cornia, con dedica a Leonardo Tucci, sarà un’edizione con grandi novità, la più importante delle quali è a conferma a gara nazionale, quindi con presupposti ad ulteriore crescita per questo rally il quale con la sua nascita, nel 2015, ha sempre cercato di coniugare lo sport con la promozione del territorio. Si accendono i motori ed è grande l’entusiasmo per un evento che per il quarto anno consecutivo approda nella cittadina tirrenica, dove a detta degli organizzatori è stata trovata accoglienza sia dall’amministrazione che dagli operatori economici. E proprio Piombino sarà l’epicentro della kermesse. Manifestazione dedicata anche quest’anno alla memoria di Leonardo Tucci, il driver livornese scomparso qualche anno fa. E così Piombino per due giorni sarà la capitale dei motori dominando l’ambiente sportivo cittadino per la felicità di moltissimi appassionati.

Grande è stato il lavoro degli organizzatori, decisi a presentare un evento ad alto livello nonostante il Covid-19, costretti a rivedere il tracciato che ricalca in parte le prove della edizione precedente. Novità anche per quanto riguarda la sede di partenza e di arrivo: a causa del Cvid-19 il rally partirà ed arriverà a Salivoli, Calamoresca, e non più dal centro della città. Le prove speciali, che saranno sei, non potranno essere seguite dal pubblico come in passato essendo vietate, come non ci sarà la super prova spettacolo nella zona del porto. Nuova location anche per la direzione gara e per la sala stampa, come anche per la segretaria, il tutto presso l’Hotel Centrale.

L’edizione di quest’anno, opportunamente rivista per seguire le normative federali per il controllo ed il contenimento epidemiologico, si svolgerà a porte chiuse, non è prevista la presenza del pubblico lungo le prove speciali oltre che alla partenza ed all’arrivo. Le prove speciali saranno presiediate da Forze dell’Ordine al fine di fare rispettare le posizioni governative. E’ prevista una diretta streaming da parte della Maremma Corse 2.0.

Le verifiche saranno on line, mentre quelle tecniche si svolgeranno a Salivoli, le prove speciali saranno due da ripetersi tre volte, per un totale di 62,73 chilometri su un tracciato che ne misura 294,95. Confermate le prove speciali di Monteverdi, la speciale di Sassetta meglio definita dal maestro e compianto Dado Andreini, “una curva che non finisce mai”, prova che si svolgerà in senso inverso e terminerà a Suvereto. Gli organizzatori anche per questa edizione possono contare sull’appoggio di comuni di Piombino, Suvereto, Sassetta e Monteverdi che patrocinano la manifestazione.

Grandi nomi del rallysmo regionale e nazionali sono attesi per questa gara, le iscrizioni stanno arrivando ogni giorno, ci sono già nomi importanti. Le iscrizioni si sono aperte il 3 marzo e si chiuderanno il 24 marzo alle 24.