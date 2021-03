GROSSETO – Sospesa anche in Italia la somministrazione del vaccino Astrazeneca. La decisione è stata presa non solo dal nostro Paese, ma anche da Francia e Germania.

Si tratta, fanno sapere da Aifa (Agenzia nazionale del farmaco), di una decisione presa in via precauzionale e non definitiva, in attesa di ulteriori indagini che verranno fatte in questi giorni. L’Aifa dovrà infatti valutare i casi che sono stati segnalati in questi giorni, e capire se le morti avvenute la scorsa settimana siano da ricollegare proprio all’inoculazione del vaccino.

In Toscana la vaccinazione con Astrazeneca è stata sospesa con effetto immediato, fino a nuove comunicazioni, a partire da quelle in corso oggi pomeriggio, circa 4mila. Per domani, 16 marzo, risultano sospese circa 5.500 somministrazioni e per dopodomani altre 5.500.

Da oggi al 21 marzo prossimo sono sospese circa 34mila prenotazioni