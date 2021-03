Sei maremmano se dici: “Un ti ci facevo!”

GROSSETO – Questa è una di quelle espressioni gergali ambivalenti, nel senso che può essere usata almeno in tre diverse sfumature.

Una di sorpresa: “oh scusa sai se un t’ho salutato, ma proprio un ti ci facevo”

Un’altra invece quasi di rimprovero di fronte alla bischerate o a un atteggiamento di un’altra persona che non comprendiamo o condividiamo: “Un ti ci facevo così strillo!”

Infine una terza, più ironica, quando magari non si è proprio entusiasti di trovare una persona in un contesto in cui siamo anche noi… La si guarda e con aria quasi indifferente…”un ti ci facevo qui…o che giri?”