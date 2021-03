Oreficeria, ecco la seconda edizione del corso di Confcommercio

GROSSETO – La Confcommercio Grosseto è pronta per dare vita ad una nuova edizione del corso di oreficeria, motivata dal successo ottenuto, anche in termini di occupazione, del primo ciclo del percorso formativo. Il 90% degli ex allievi ha infatti trovato uno sbocco professionale, proprio grazie alle capacità acquisite in aula, come spiegato dal presidente Federpreziosi Grosseto, nonché presidente dell’agenzia formativa dell’Associazione di categoria, Alessandra Merli.

Siccome la formula vincente non si cambia, il corso si presenta con le stesse caratteristiche del precedente. Aperto a tutti gli interessati, occupati e inoccupati, anche senza alcuna esperienza nel campo, il percorso formativo è articolato in moduli. Il corso principale, volto a fornire conoscenze teoriche e pratiche del settore orafo, è di 150 ore, e la docenza è affidata ad esperti orafi-gioiellieri.

Si spazierà dalla progettazione e realizzazione degli elementi di base del gioiello, elaborazione bozzetti e disegni, ma anche pianificazione ed organizzazione delle fasi del processo delle lavorazioni artistiche; ed ancora: incisione decorativa della superficie della lastra o dell’oggetto orafo, tecnica del traforo, produzione di semilavorati in metalli preziosi, lavorazione a sbalzo e a cesello, rifinitura e lucidatura, elementi di gemmologia.

Viene data la possibilità di iscriversi anche al solo modulo relativo alla progettazione CAD, 50 ore di lezione per apprendere, grazie ad appositi software e stampanti, il disegno in 3D. Sulla base delle richieste, al termine del corso Confcommercio Grosseto potrà organizzare per i partecipanti degli stages presso aziende del settore. C’è però una novità: il corso è riconosciuto dalla Regione Toscana, e quindi fornirà un attestato ancor più spendibile nel mondo del lavoro.

“Quando abbiamo pensato alla realizzazione di questo corso, partivamo già da un’esigenza, ovvero il necessario ricambio generazionale nelle nostre aziende- spiega Alessandra Merli, presidente del sindacato Federpreziosi Confcommercio Grosseto -, di avere persone motivate e preparate da mettere subito all’opera nei nostri laboratori e negozi, e visti i risultati, siamo veramente orgogliosi di quanto fatto. In questi difficili mesi, in cui anche il mondo formativo si è bloccato, abbiamo ricevuto diverse richieste, ed oggi finalmente comunichiamo di essere nella possibilità di ripartire con l’apertura delle iscrizioni alla seconda edizione del corso di oreficeria a Grosseto. Naturalmente il corso verrà svolto nel pieno rispetto delle norme vigenti anti covid”.

Per maggiori informazioni, chiamare l’Associazione al numero 0564 470111, oppure scrivere a formazione@confcommerciogrosseto.it.