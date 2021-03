GROSSETO – Una nuova settimana si apre con una giornata all’insegna di un brusco abbassamento delle temperature, soprattutto quelle minime che dovrebbero passare dai 7 ai 2 gradi nel capoluogo.

E’ una giornata comunque soleggiata, con cielo sereno e assenza di nuvole: questo porterà le temperature massime a mantenersi gradevoli, sempre attorno ai 15 gradi, quindi molto piacevoli nelle ore centrali della giornata.

Ancora vento, pur non paragonabile a quello che ha sferzato la Maremma per tutta la giornata di ieri; ci saranno raffiche di vento non superiori a 30 chilometri orari, un po’ in tutta la provincia di Grosseto.

