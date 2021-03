Duchini secondo nella classifica combinata col team toscano. I risultati dei giovani grossetani

GROSSETO – Partecipazione significativa per i giovani mezzofondisti dell’Atletica Grosseto Banca Tema ai campionati italiani di corsa campestre. Sui prati di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, nella gara Under 16 in evidenza Alessandro Duchini che coglie il 32° posto in 10’30” sui 3 chilometri, ma è il settimo degli atleti nati nel 2007 e quindi al primo anno di categoria. Il biancorosso si conferma in quarta posizione tra i cadetti toscani, come nelle due gare di qualificazione. E si prende la soddisfazione di salire sul podio a squadre con la rappresentativa regionale che finisce terza al maschile e seconda nella combinata (foto in alto).

Si comporta bene anche la staffetta grossetana 4×2 chilometri, che taglia il traguardo in 27’19” al 23° posto con Mirko Contini, Alessandro Repola, Michele Alocci e Jacopo Boscarini. Al femminile nella competizione Under 20 di 6 chilometri Elisa Napolitano arriva 34esima con il tempo di 25’20” in una corsa resa difficile dal forte vento nella parte conclusiva. Ancora più impegnativa la sfida degli Under 18, su un percorso ormai carico di fango a causa della pioggia caduta in precedenza al parco di Villa Montalvo. Per il biancorosso Alessandro Galatolo c’è il 98° posto in 19’02” sugli 8 chilometri, alla seconda esperienza tricolore dopo quella di due anni fa tra i cadetti. L’ottocentista Mattia Piatto (foto in basso), specialista di distanze più brevi, al termine di una gara generosa chiude 170° in 21’37” mentre non completa la prova Alessandro Golini, che aveva brillato nella fase regionale.