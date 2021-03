Continua l’attività di assistenza di Ance: domani un nuovo incontro per imprese ed i professionisti

GROSSETO – Prosegue con continuità l’attività di assistenza e di informazione dell’Ance Grosseto sull’applicazione delle agevolazioni fiscali collegate ai bonus edilizia, tra cui il Superbonus 110%, incluse nel Decreto Rilancio per importanti interventi collegati al rendimento energetico del patrimonio immobiliare residenziale.

L’Associazione dei Costruttori della Provincia di Grosseto sta intervenendo con numerosi webinar tecnico-informativi, nei quali l’applicazione del Superbonus 110% è analizzata anche sul piano operativo.

In merito, per le imprese iscritte alla Cassa Edile, l’Ance Grosseto, con la propria Scuola Edile Grossetana, ha promosso l’organizzazione di corsi per approfondire le tecniche di costruzione per l’isolamento termico delle superfici cosiddette “cappotto”. Inoltre si stanno svolgendo corsi rivolti ai tecnici abilitati, per il percorso di asseverazione degli interventi con possibilità di cessione del credito sulle spese sostenute.

L’utilizzo dei bonus fiscali sulle ristrutturazioni per la valorizzazione del patrimonio edilizio residenziale si collega necessariamente al rapporto di servizio e di sostegno con gli Istituti bancari. In particolare la monetizzazione della cessione del credito d’imposta presuppone il sostegno delle banche e di altri operatori finanziari.

In collaborazione con l’Ance Toscana, domani 16 marzo, con inizio alle ore 14,30, il Monte dei Paschi di Siena organizza un incontro per le imprese ed i professionisti, avvalendosi della consulenza della Società Ernst & Young (EY Spa).

Durante l’incontro saranno approfonditi i necessari passaggi, tecnici e fiscali, occorrenti all’istituto bancario per l’acquisizione del credito d’imposta beneficiato dall’impresa e dai privati.

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla segreteria dell’Associazione Ance Grosseto.