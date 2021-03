Baietti: «L’assunzione decisa dal sindaco è dannosa, maggioranza folkloristica»

FOLLONICA – “Una maggioranza quanto meno folkloristica ha deciso di autoflagellarsi nuovamente sull’ufficio di staff del sindaco”. A scriverlo è Danilo Baietti, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Follonica.

“I consiglieri del centrosinistra hanno reputato la mia granitica contrarietà a questa assunzione nel peggiore dei modi, definendomi come il peggior demagogo della città.

Questo non sposta la mia convinzione iniziale: assumere oggi, con una crisi economica senza precedenti in atto, un ufficio di staff del sindaco è uno schiaffo alla cittadinanza, a quelle persone che stanno facendo sacrifici economici senza precedenti. Reputo poco importante assumere un laureato? Assolutamente no, se l’assunzione è necessaria e fondamentale per l’Ente. Peccato che questo non sia il caso. L’ amministrazione da anni opera con un ufficio stampa, senza troppe criticità, visti gli scatti di progressione economica derivanti dal merito e capacità che le amministrazioni hanno riconosciuto all’addetto stampa”.

“Quindi per essere più preciso, reputo inutile e dannosa per l’ente questa assunzione – spiega Baietti – La maggioranza, evidentemente in malafede o con gravi vuoti di memoria, cita le assunzioni di staff del sindaco, effettuate da Vivarelli Colonna a Grosseto ( dimenticandosi che egli spende 50mila euro meno di Bonifazi), Francesco Ferrari a Piombino e Francesca Travison a Scarlino. Casualmente citano tutti i sindaci di centrodestra, ma poi si scordano di dire che tali assunzioni sono state fatte quando il Covid neppure si sapeva cosa fosse, e con esso neppure la crisi economica che si è portato dietro. Di tale assunzione mai ho messo in dubbio la legittimità, ma l’opportunità politica. Vendere alla cittadinanza l’idea per cui, stanziati dei soldi pubblici per una assunzione, non si possa cambiare idea, visti gli sviluppi drammatici dell’ultimo anno, e spostare quella somma ad altri scopi, come un abbassamento di alcuni tributi locali, è forse più vergognoso dell’assunzione stessa. Poiché vuol dire prendere in giro la città, per giustificare i propri privilegi”.

“Certo è che, dopo la risposta piccata della maggioranza, qualche domanda a cui vorrei una risposta mi è nata – afferma il consigliere della Lega – Come fa la sinistra a dirci venerdì 12 marzo, a manifestazione di interessa appena pubblicata, che il nuovo assunto sarà un giovane ed addirittura sarà del nostro territorio? Le risposte sono due, o l’hanno sparata grossa per incrociare la simpatia del lettore mentendo pubblicamente oppure, e nemmeno vorrei prenderla in considerazione, tutta la procedura, tutto il discorso sulla trasparenza viene meno, nel consegnare pubblicamente un identikit del nuovo/a assunto. Reputo gravissima ognuna delle due risposte, sia che abbiano mentito pubblicamente per far bella figura, sia che ci sia una falla nella ricerca del migliore, possibilità che oltre al sottoscritto dovrebbe interessare anche gli organi di controllo”.

“Sicuramente un pilastro resta – conclude il consigliere di Fdi – nella mia legislatura non mi fermerò solamente perché, nel contestare quello che reputo uno sperpero di denari pubblici, la maggioranza mi addita come il peggior demagogo della città. Poiché mentre loro pensano al proprio pr, io penso a che utilità avrà esso per i miei concittadini, e come tali cifre potessero essere spese al meglio per la collettività. Ma, come ho già scritto precedentemente, si sa che con i soldi degli altri non si bada a spese”.