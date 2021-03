Ancora un caso di Covid in tribunale. Sospese le attività del Giudice di pace

GROSSETO – Sono sospese per le prossime due settimane le udienze davanti al Giudice di pace. Dopo un nuovo caso di contagio al Covid-19 verificatosi all’ufficio. Caso che, come afferma Laura Girolamo in una nota inviata agli avvocati «segue altri casi riscontrati al Palazzo di Giustizia». Casi di cui vi avevamo dato notizia anche nei giorni scorsi.

Per questo è stata «ritenuta la necessità di predisporre con assoluta urgenza misura di restrizione a tutelare l’incolumità del personale amministrativo e di magistratura e degli utenti».

Per questo l’attività è stata sospesa a partire da oggi per le prossime due settimane.