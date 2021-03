Primo risultato utile per il Bocciofilo Orbetello, fermata la Firenze Moda Acquasparta

ORBETELLO – È giunto al quarto turno, tra le mura amiche, il primo punto stagionale del Circolo Bocciofilo Orbetello, reduce da un filotto di tre ko consecutivi, specchio di prestazioni non all’altezza. Stavolta invece i lagunari hanno giocato un’ottima prova contro la capolista a punteggio pieno Firenze Moda Acquasparta, e anzi c’è un po’ di rammarico per non aver portato a casa i 3 punti.

L’allenatore locale Fommei presenta una terna composta da Claudio Tonnicchi, Franco Besusso e Andrea Favia. Quest’ultimo non pare in giornata, e presto viene sostituito dall’esperto Fioravante Pascale, una vita sui campi di bocce, da due anni a Orbetello. La mossa si rivela vincente con Pascale trascinatore nell’8-5; 8-2 contro Zoppetti-Stia-Martelli. Sulla corsia dell’individuale il prescelto è invece Carlo Ciani che se la vede con Roberto Castrini. La sfida è equilibratissima: il primo set va al ternano, il secondo al grossetano. Si va al riposo sul 3-1 per Orbetello. Nei set di coppia sulla prima corsia Fommei sceglie Tonnicchi-Besusso, mentre il tecnico umbro Famoso opta per Zoppetti-Stia.

Il primo set è locale, il secondo ospite. È sull’altra corsia che la capolista Acquasparta costruisce la sua rimonta con l’8-4, 8-3 di Castrini-Moriconi su Pascale-Ciani (con quest’ultimo poi sostituito da Favia) che porta al 4-4 finale. Finalmente dunque Orbetello gioca con la mentalità giusta e trova la formula per essere competitiva. Il prossimo turno vedrà gli orbetellani ospiti del fanalino di coda Sant’Erminio Umbrò.

I risultati della 4a giornata (13 marzo 2021):

Bocciofila Gialletti-Sant’Erminio Umbrò 5-3

Briganti Mangimi Cortona-Civitanovese 3-5

Circolo Bocciofilo Orbetello-Firenze Moda Acquasparta 4-4

La Sportiva Castel di Lama-Sant’Angelo Montegrillo 3-5

La classifica:

(tra parentesi le gare disputate)

Firenze Moda Acquasparta 10 (4)

Sant’Angelo Montegrillo 9 (3)

Bocciofila Gialletti 9 (4)

La Sportiva Castel di Lama 6 (4)

Civitanovese 3 (2)

Briganti Mangimi Cortona 3 (4)

C.B. Orbetello 1 (4)

Sant’Erminio Umbrò 0 (3)

Il prossimo turno (20 marzo 2021):

Sant’Erminio Umbrò-C.B. Orbetello

Briganti Mangimi Cortona-La Sportiva Castel di Lama

Civitanovese-Bocciofila Gialletti

Sant’Angelo Montegrillo-Firenze Moda Acquasparta