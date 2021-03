Nasce una nuova associazione: si chiama Scarlino outdoor

SCARLINO – A Scarlino c’è una nuova associazione sportiva: Scarlino outdoor. I soci fondatori – Paolo Biagiotti, Riccardo Guidoni, Alessio Negrini, Matteo Liberati, Alessio Egidi, Francesco Giovannetti e Alessandro Ceccarini – sono tutti giovani scarlinesi appassionati di sport all’aperto che amano il loro territorio e vogliono promuoverlo attraverso le attività sportive.

«Viviamo in un Comune che si può definire una palestra a cielo aperto 365 giorni all’anno – spiega il presidente dell’associazione, Paolo Biagiotti – ed è un peccato viverla solo per i mesi estivi e limitata a qualche sport. Scarlino è molto di più: trekking, trail, canoa risalendo i fiumi all’interno del padule e in mare scoprendo le nostre meravigliose cale, escursioni nel caratteristico borgo medioevale e nei luoghi ricchi di archeologia presenti sul territorio e tanto altro ancora».

«Scarlino outdoor vuole essere un volano per queste attività a livello turistico portando eventi, raduni e gare, ai quali stiamo già lavorando, organizzandoli nei periodi con minore affluenza turistica, grazie alle temperature fortunatamente sempre miti. Abbiamo già aperto un dialogo con l’amministrazione locale incontrando l’assessore al Turismo, Silvia Travison, alla quale abbiamo presentato il nostro progetto».

Scarlino outdoor ha aperto il tesseramento 2021 ed è affiliata Uisp, quindi possono associarsi anche gli atleti che vorranno gareggiare. «Siamo aperti ad ogni collaborazione con le altre associazioni sportive, e non, che vorranno lavorare con noi – conclude Biagiotti –. Abbiamo bisogno del sostegno di tutti per crescere: invitiamo gli appassionati di sport a seguire la nostra pagina Facebook “Scarlino Outdoor”».

Per informazioni scrivere a scarlinoutdoor@gmail.com.