L’almanacco del Giunco: il 14 marzo il primo concerto dei Metallica e la rielezione di Putin in Russia

Domenica 14 marzo, santa Matilde regina, Pi greco day

1489 – La regina di Cipro, Caterina Cornaro, vende il suo regno alla repubblica di Venezia.

1492 – La regina Isabella I di Castiglia ordina ai suoi 150mila sudditi ebrei di convertirsi al cristianesimo o venire espulsi.

1647 – Guerra dei trent’anni: Baviera, Colonia, Francia e Svezia firmano la tregua di Ulma.

1702 – Il terremoto dell’Irpinia e di Benevento causa circa 400 vittime nell’Appennino campano.

1757 – John Byng, ammiraglio inglese, viene fucilato sul cassero della Hms Monarch a Portsmouth dopo una corte marziale istruita per la sua mancata difesa di Minorca durante l’omonima battaglia nella guerra dei sette anni.

1794 – Eli Whitney ottiene un brevetto per la sgranatrice del cotone.

1800 – Dopo un lungo conclave, elezione a Venezia di papa Pio VII, concittadino del defunto Pio VI (di Cesena).

1847 – A Firenze viene rappresentato per la prima volta il Macbeth di Giuseppe Verdi.

1848 – Pio IX, dopo aver istituito i consigli comunali e provinciali, la consulta di stato e la guardia civica, concede la costituzione (con il documento Nelle istituzioni).

1861 – Il tricolore diviene la bandiera del Regno d’Italia.

1903

– Il trattato Hay-Herran, che garantisce agli Stati Uniti il diritto di costruire il canale di Panama, viene ratificato dal Senato statunitense. Il Senato colombiano in seguito rigetterà il trattato;

– Theodore Roosevelt emana un ordine esecutivo che rende Pelican Island, in Florida, una “riserva e luogo di riproduzione per gli uccelli autoctoni”, segnando la nascita del sistema del National Wildlife Refuge.

1915 – Prima guerra mondiale: accerchiato al largo della costa cilena dalla Royal Navy, dopo essere fuggito dalla disastrosa battaglia delle Isole Falkland, l’incrociatore leggero tedesco Sms Dresden viene abbandonato e affondato dal suo equipaggio.

1951 – Guerra di Corea: per la seconda volta, le truppe delle Nazioni Unite ricatturano Seul.

1964 – Una giuria di Dallas trova Jack Ruby colpevole dell’uccisione di Lee Harvey Oswald, il presunto assassino di John F. Kennedy.

1967 – Il corpo del presidente statunitense John F. Kennedy viene spostato nel cimitero nazionale di Arlington.

1972 – Giangiacomo Feltrinelli, editore e fondatore dei Gruppi d’azione partigiana rimane ucciso in una esplosione vicino ad un traliccio dell’alta tensione a Segrate (Milano). Il cadavere viene scoperto il giorno dopo.

1978 – Guerra del Libano: con l’ingresso delle truppe israeliane in Libano, ha inizio l’Operazione Litani.

1982 – Ad Anaheim, i Metallica si esibiscono dal vivo per la prima volta.

1984 – Gerry Adams, capo del Sinn Féin, viene ferito gravemente durante un tentativo di assassinio.

1989 – Il presidente statunitense George H. W. Bush vieta l’importazione di fucili da assalto negli Stati Uniti.

1991 – Dopo 16 anni in prigione per un presunto attentato dinamitardo dell’IRA a un pub, i sei di Birmingham vengono scarcerati, quando un tribunale determina che la polizia aveva fabbricato le prove.

1994 – Linus Torvalds presenta all’Università di Helsinki la versione 1.0.0 di Linux, la prima versione stabile.

1995 – Norman Thagard diventa il primo astronauta statunitense a viaggiare nello spazio a bordo di un veicolo russo.

1996 – Il presidente statunitense Bill Clinton si impegna in un accordo da 100 milioni di dollari con Israele, per individuare e catturare i terroristi.

1998 – Un terremoto di magnitudo 6,9 Mw, colpisce l’Iran meridionale.

2004

– Vladimir Putin viene rieletto presidente della Russia;

– In Spagna il PSOE vince le elezioni svoltesi pochi giorni dopo gli attacchi terroristici a Madrid.

2008 – Tibet: L’esercito della Repubblica popolare cinese spara sui monaci manifestanti; decine i morti.

2012 – Il pullman di una scolaresca belga di ritorno da un viaggio d’istruzione in Svizzera perde il controllo causando un incidente; 28 morti tra insegnanti e bambini.

