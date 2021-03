La Pallamano Follonica tira le somme: «Obiettivo salvezza, ma siamo la rivelazione del campionato»

FOLLONICA – A campionato fermo ed in pieno girone di ritorno, la Pallamano Follonica tira le somme del campionato di A2. La squadra del golfo era partita con l’obiettivo ben saldo di raggiungere la salvezza in serie A2, dopo aver trionfalmente vinto il campionato di serie B da imbattuta e senza rivali in campo, con molti che a inizio stagione pensavano che sarebbe stata un’impresa salvarsi.

Adesso quasi a metà del girone di ritorno la squadra del presidente Vella è saldamente al quinto posto a un solo punto dal quarto, cosa che ha veramente dell’’incredibile facendo si che tutti gli addetti ai lavori sono concordi che il Follonica è la vera sorpresa di questo campionato. Il gruppo si è ben formato sotto la guida tecnica di Matteo Pesci, classe 1990 e ormai alle porte del III Livello, e Massimo Cecchini che mettono in panchina tutta la loro esperienza soprattutto nei momenti di difficoltà emotiva.

“La cosa che dispiace – ha diramato la società – è che il 7 base di inizio stagione è stato presente solo 4 volte sulle 15 partite disputate e non vogliamo pensare quale avrebbe potuto essere la posizione in classifica se lo fosse stato sempre, ma purtroppo problemi di varia natura hanno determinato tutto ciò. Questo gruppo si è consolidato attorno alle figure di Facundo Garcia, Tommaso Pesci e Alfonso Maiella unici giocatori con un’esperienza in categorie superiori, e tutti sono cresciuti in modo esponenziale ritagliandosi ruoli importanti partita dopo partita. Citiamo Yary Zucca e Blerim Veliu e Vait Veliu ormai inamovibili in campo, e molto bravi ad adattarsi ad ogni situazione e ruolo che viene a loro richiesto. Ai tutti i ragazzi cresciuti nel vivaio follonichese come Caruso, Bianconcini e Alfonso Didone classe 2006 che sta scalando le gerarchie in campo imponendosi per la sua personalità”.

“Quindi il bilancio sia tecnico che dal punto di vista dei risultati – ha continuato la società – è sicuramente positivo e sopra ogni più rosea aspettativa, specialmente se pensiamo al gruppo della squadra Under 15 e 17 che stabilmente si allena con la prima squadra e garantisce un futuro alla Pallamano Follonica. Per chiudere, un doveroso grazie alla dirigenza che in un campionato difficile come questo a causa della pandemia ha saputo gestire tutte le difficoltà che ne derivano e soprattutto un grazie a tutti gli sponsor, in primis il main sponsor Ottica Bracci, e tutti gli altri locali e nazionali senza i quali questo sogno chiamato Pallamano Follonica non potrebbe esistere”.