Coronavirus: 47 nuovi positivi in Maremma. Nel comune “rosso” sei nuovi casi. Crescono i ricoveri

GROSSETO – Sono 47 i nuovi casi positivi al coronavirus in provincia di Grosseto nelle ultime 24 ore su 1047 tamponi effettuai per una percentuali di nuovi positivi pari al 4,48%. Di questi sei casi sono stati registrati nel Comune di Scarlino che da domani sarà in zona rossa, unico caso per il momento in Maremma. 240 i positivi in tutta la Asl Toscana sud est (Arezzo 128, Grosseto 47 e Siena 65).

Le persone positive in carico sono al momento 981 e cinque coloro che sono guarite. Dei 47 positivi 15 rientrano nella fascia tra zero e 18 anni, quattro tra 19 e 34, 12 tra 35 e 49, cinque tra 50 e 64, sette tra 65 e 79 e infine quattro nella fascia che un tempo era la più colpita, quella degli over 80.

Dopo i picchi di mercoledì, giovedì e venerdì (con nuovi positivi oltre i 70 giornalieri) oggi si torna dunque a scendere.

Per quanto riguarda invece i ricoveri continuano a crescere. All’ospedale Misericordia di Grosseto ci sono 51 persone ricoverate in Degenza Covid (una in più di ieri) e 11 in terapia intensiva (due più di ieri).

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 25 18 23 31 17 14 Grosseto 15 4 12 5 7 4 Siena 10 10 18 14 10 3 Totale ASL TSE 50 32 53 50 34 21

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Domenica 7 marzo Lunedì 8 mar Martedì 9 mar Mercoledì 10 mar Giovedì 11 mar Venerdì 12 mar Sabato 13 mar Domenica 14 mar Arezzo 147 125 90 114 157 109 131 128 Siena 76 73 102 71 106 69 45 65 Grosseto 44 31 13 74 77 75 67 47 Totale Asl Tse 267 232 206 261 342 254 243 240

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Castiglione Della Pescaia 2 Follonica 3 Gavorrano 1 Grosseto 26 Magliano In Toscana 1 Manciano 1 Monte Argentario 2 Orbetello 2 Roccastrada 1 Scansano 2 Scarlino 6

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 99 TI San Donato Arezzo 21 Degenza Covid Misericordia Grosseto 51 TI Misericordia Grosseto 11

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 2086 Provincia di Siena 921 Provincia di Grosseto 1047

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 2199 Provincia di Siena 1663 Provincia di Grosseto 981

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 1796 Provincia di Siena 1459 Provincia di Grosseto 839

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 3600 Provincia di Siena 2659 Provincia di Grosseto 1818

Guariti Provincia di Arezzo 84 Provincia di Siena 17 Provincia di Grosseto 5