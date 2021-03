FOLLONICA – Anche dieci militari della Guardia di finanza di Follonica sono impegnati da questa mattina nell’operazione contro la prostituzione coordinata dalla Procura della Repubblica di Grosseto, per l’esecuzione di tre misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti coinvolti nello sfruttamento della prostituzione.

«Le fiamme gialle hanno fattivamente contributo nelle decisive fasi finali delle indagini che hanno portato all’emissione delle misure. In particolare, sono stati forniti determinanti elementi inerenti lo sfruttamento della prostituzione, appresi nel corso di attività investigativa economico-finanziaria risultata poi connessa» si legge in una nota della Guardi di finanza.

«Le perquisizioni di stamane, efficacemente svolte in maniera congiunta dalla Guardia di finanza e dall’Arma, hanno consentito di sequestrare ingenti beni tra contante (6 mila euro rinvenuto in delle casseforti), droga (400 grammi di hashish), supporti audiovisivi, cinque chili di sigarette poste illecitamente in vendita in un bar (senza la regolare autorizzazione), nonché diversi orologi Rolex; il tutto per un valore complessivo di alcune decine di migliaia di euro. L’attività della Guardia di finanza, sotto il coordinamento dell’Autorità giudiziaria di Grosseto, proseguirà per gli specifici aspetti di natura economico-patrimoniale».