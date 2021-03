Pro Patria schiacciasassi, pesante sconfitta per l’Atlante Grosseto

GROSSETO – Brutte nuove da San Felice sul Panaro, dove l’Atlante Grosseto incassa la sconfitta più ampia della stagione con l’11-0 a vantaggio della big Pro Patria. Gara tutta in salita dove i modenesi, secondi in classifica ma col miglior attacco e difesa, hanno fatto il bello e il cattivo tempo assicurandosi la posta in palio con una prestazione da schiacciasassi.

Letale Salerno autore di un poker già nella prima frazione di gioco, quando arrivano anche i centri di Drago ed El Madi. Nella ripresa dilagano Marzano, Arbnor Halitjaha, ancora Drago, Valtin e Vignoli. Neanche una rete in attivo per i biancorossi, presentatisi con una formazione non troppo rimaneggiata ma con ancora qualche giocatore non al meglio della condizione.