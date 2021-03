Follonica irraggiungibile, sua la prima edizione della Mezza maratona dei Comuni

FOLLONICA – È la compagine di Follonica ad aggiudicarsi la prima “Mezza maratona dei Comuni a squadre“, con il tempo di 1’26’20. Dopo i tradizionali 21 chilometri e 97 metri della mezza maratona, il quartetto composto da Davide Catalano, Alessio Bonadonna, Cheti Chelini e Matteo Capuano (questi ultimi nelle foto), ha avuto la meglio sulla squadra di Pitigliano formata da Daniele Tanganelli-Massimo Moretti- Mauro Fantacci e Alessandro Duchini, al traguardo in 1’27’27. Sul terzo gradino del podio si è piazzata la compagine di Arcidosso, composta da Andrea Tanganelli-Riccardo Checcacci-Carlo Bragaglia e Stefano Coli. Tempo finale per loro di 1’27’42.

Alla singolarissima manifestazione podistica, partita il 16 dicembre di anno scorso, sono scesi in pista 116 atleti che hanno formato 28 squadre, composte da quattro persone, associate ai 28 Comuni della Provincia di Grosseto, più una di sole donne. Il Marathon Bike di Grosseto, società organizzatrice dell’evento, assieme alla Uisp e Avis con il patrocinio del Comune di Grosseto, supportata dalla Banca Tema e la ditta Big Mat, di Maurizio Scarpelli, ha “certificato” il tempo di ogni podista, uno ad uno, giorno dopo giorno, al velodromo di Grosseto, sulla distanza dei 5000 metri per i primi tre di ogni squadra, e 6097 metri per l’ultimo atleta al via. In tre mesi di test individuali, sono state scattate, a cura di Roberto Malarby, oltre 3000 foto e altrettanti spezzoni di filmato, che testimoniano un lavoro davvero certosino nel pieno rispetto delle norme anti Covid 19. Il via all’ultimo atleta, Stefano Musardo, è stato dato dal sindaco del Comune di Grosseto Pierfrancesco Colonna. Presenti anche il presidente provinciale Avis Carlo Sestini, quello comunale Erminio Ercolani.

Questa la classifica delle squadre con i tempi realizzati, dalla quarta alla ventottesima: Cinigiano, Giallaurito-Cipriani-Rosini- Cheli, (1’27’54), Castel del Piano, Ruta-Di Benedetto-Catalano A.- Stankiewicz, (1’28’21) Scansano, Rossi R,-Catalano M,-Mazzi -Lembo, (1’28’39), Orbetello, Daviddi-Morgiani-Brusa-Gasparini, (1’28’55), Castell’azzara, Gonnelli-Formisano-Ammalati-Santilli, (1’29’15), Capalbio, Giovanelli-Giannini-Lambrecht-Nottolini, (1’29’28), Scarlino, Poggiani-Agnelli-Chelini O.-Carbonari, (1’29’55), Magliano in T. Bischeri-Bambagioni-Marzullo-Checcacci M. (1’30’06), Sorano, Bellezza-Guerrini.G.-Milone-Golini, (1’32’08), Gavorrano, Venafra-Ferrarese-Colombo-Boscarini, (1’32’36), Monte Argentario, Sacchini-Caselli-Ricchi L, Taliani, (1’33’38), Roccalbegna, Chis-Cherubini-Zuppardo-Fois, (1’34’07), Monterotondo, Mucciarelli-Poggiani-Citerni-Santagati, (1’35’24), Grosseto, Vanni-Polvani-Marianelli-Dragoni, (1’35’29), Isola del Giglio, Mazzoli-Baldacchini-Bianchi-Renis, (1’35’44), Semproniano, Scovaventi-Coffa-Benedetti-Bosa, (1’36’03), Manciano, Malarby.S – Marini-Mililotti-Casini, (1’36’10), Seggiano, Cioffi-Bellumori-Mongili- Prestipino, (1’36’22), Roccastrada, Grasso- Maggi-Fiaschi-Perin, (1’36’41), Santa Fiora, Petrella-Bartalucci-Ciucchi-Landi, (1’37’17),Civitella Paganico, Martellini-Ciani-Rossi T, Falconi, (1’37’44), Massa Marittima, Perriello-Guerrini A. Davitti –Bocchi, (1’38’45), Campagnatico, Morini-Russo-Lombardi-Musardo (1’38’22), Montieri, Fini- Bencista’-Guerrini-Giannerini, (1’39’19), Castiglione della Pescaia, Baldini-Stronchi-Perosi-Petrucci, (1’39’30), Donne, Betti- Marconi-Effalli- Ducci, (1’48’15).