Droga e migliaia di euro in contanti: perquisizioni in un bar di Follonica

FOLLONICA – Proseguono le perquisizione in casa e nel bar della coppia, marito e moglie, accusata di aver gestito un giro di squillo e transessuali a Follonica e Grosseto. Al momento le perquisizioni nella zona di Senzuno hanno portato al sequestro di 400 grammi di hashish e 6 mila euro in contanti trovati in casa e al bar.

di 16 Galleria fotografica operazione anti prostituzione









I Carabinieri hanno sequestrato anche materiale informatico vario (PC, tablet, tel cellulari, Memory Stick, DVR relativo ad impianto TVCC del bar), che verrà successivamente analizzato.

Leggi anche Giro di trans e prostitute: arrestati marito e moglie