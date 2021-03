Coronavirus: 67 nuovi casi in Provincia. Ad oggi c’è un solo positivo nelle Rsa maremmane

GROSSETO – Sono 67 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Provincia di Grosseto tra le ore 14 del 12 marzo alle 14 di oggi, 13 marzo (ieri 75). Dei 67 nuovi casi, 34 sono nel Comune di Grosseto, cinque a Arcidosso, Follonica e Monte Argentario, quattro a Gavorrano e Scansano.

Sono 407 i tamponi processati nelle ultime 24 ore (ieri 682). Le persone positive in carico alla Asl sono 933 (ieri 885). Si registrano 19 guarigioni (ieri 20).

All’Ospedale Misericordia di Grosseto ci sono 50 persone ricoverate in Degenza Covid (una in più di ieri) e nove in terapia intensiva (come ieri).

Attualmente c’è un solo positivo all’interno delle Rsa della Provincia di Grosseto.

Oggi Piombino registra nove nuovi casi di Coronavirus e un caso sospetto in attesa di conferma, un uomo di 83 anni. I pazienti positivi sono sei donne di 39, 42, 56 e tre di 21 anni, e tre uomini di 55, 64 e 84 anni. Tutti i soggetti sono in buone condizioni di salute isolati nelle proprie abitazioni. Il Dipartimento di prevenzione sta ricostruendo la rete di contatti avuti dai pazienti.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 246 Provincia di Arezzo 131 Provincia di Siena 45 Provincia di Grosseto 67 Extra USL 3

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 18 26 27 35 15 10 Grosseto 6 10 21 12 15 3 Siena 4 10 14 9 6 2 Totale ASL TSE 28 46 62 56 36 15

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Sabato 6 mar Domenica 7 marzo Lunedì 8 mar Martedì 9 mar Mercoledì 10 mar Giovedì 11 mar Venerdì 12 mar Sabato 13 mar Arezzo 107 147 125 90 114 157 109 131 Siena 102 76 73 102 71 106 69 45 Grosseto 25 44 31 13 74 77 75 67 Totale Asl Tse 236 267 232 206 261 342 254 243

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Arcidosso 5 Campagnatico 1 Civitella Paganico 1 Follonica 5 Gavorrano 4 Grosseto 34 Magliano In Toscana 1 Massa Marittima 2 Monte Argentario 5 Orbetello 1 Roccastrada 2 Scansano 4 Scarlino 2

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 103 TI San Donato Arezzo 19 Degenza Covid Misericordia Grosseto 50 TI Misericordia Grosseto 9

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1606 Provincia di Siena 995 Provincia di Grosseto 407

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 2160 Provincia di Siena 1606 Provincia di Grosseto 933

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 1794 Provincia di Siena 1421 Provincia di Grosseto 818

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 3616 Provincia di Siena 3241 Provincia di Grosseto 1858

Guariti Provincia di Arezzo 54 Provincia di Siena 77 Provincia di Grosseto 19