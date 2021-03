Controllo del vicinato, nasce il gruppo di Alberese: «Ora ce ne sono 12 nel grossetano»

ALBERESE – “E’ nato un nuovo Gruppo del vicinato ad Alberese (Grosseto), il coordinatore è Luca Varaglioti, vice coordinatori Gessica Donato, Roberto Martellucci e Luca Rosso“, a darne notizia l’Associazione controllo del vicinato Grosseto.

“Il Controllo del vicinato – prosegue l’associazione -,strumento a disposizione di tutta la collettività rivolto alla prevenzione della criminalità, si sviluppa attraverso la partecipazione attiva dei cittadini residenti di una specifica area del Comune di Grosseto, in forte collaborazione con il l’Amministrazione comunale e le Forze dell’Ordine.

Agli abitanti della zona interessata è semplicemente richiesto di essere solo attenti osservatori di ciò che succede intorno a loro, In questo modo, grazie alla sinergia tra vicini di casa, è possibile ridurre la percentuale di furti e di qualsiasi altra tipologia di reato.

Ma il gruppo del vicinato non si occupa solo di osservazione, bensì fonda la propria esistenza sulla solidarietà ed il mutuo soccorso verso le persone più fragili e bisognose, come in una grande famiglia.

I gruppi nel territorio grossetano, ad oggi, sono ben 12 (circa 750 persone coinvolte) ed operano sia in città che nelle frazioni”, conclude l’associazione.

Per aderire al nucleo di Alberese ci si può registrare sul sito web nazionale: www.acdv.it – o scrivere una mail all’indirizzo: luca.varaglioti@gmail.com – tel. 339 1712638.