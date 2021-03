Artisti maremmani tra musica e arte: ecco “Keep on running”, l’opera dei fratelli Petrini

GROSSETO – Dopo 4 anni passati a suonare per le folle di turisti provenienti da tutto il mondo per le strade e piazze principali di Londra, il cantante e chitarrista grossetano Francis Petrini assieme al collega batterista e produttore Mimí Out, studente degli Abbey Road Institute, formano il duo Sreams from the sun, suonando concerti a Londra e iniziando varie tournée nelle cittadine principali inglesi.

Il duo vanta un duetto con il cantante e vincitore di un Oscar Jared Leto, una prima pagina sul magazine francese Rolling Stone e un pubblico in costante crescita da tutta Europa.

Per il loro ultimo singolo “Keep on running”, un brano dedicato a tutti coloro che non si arrendono mai per cercare di trasformare i propri sogni in realtà nonostante le avversità della vita, il duo si affida al regista e artista grossetano Matteo Petrini per la realizzazione di un video clip unico nel suo genere: un cartone animato interamente disegnato con i pochi mezzi a disposizione come prova che nonostante il settore artistico sia in crisi, non c’è limite alla creatività.

Tre mesi di lavoro per un totale di circa 3200 disegni. Un risultato che sta già ottenendo grande successo sul web e sui vari social della band e del regista.

Segui SCREAMS FROM THE SUN QUI: https://instagram.com/screamsfromthesun?igshid=1oyz376f7w4eq

Segui MATTEO PETRINI QUI: https://instagram.com/i.am.venos?igshid=1f0frh1m748lk