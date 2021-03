Un altro parroco positivo al Covid. Oggi la sanificazione della chiesa

GROSSETO – Positivo al covid-19 don Michele Lamberti, 51 anni, parroco di Batignano. Il sacerdote è già in isolamento in canonica da qualche giorno.

Questo pomeriggio si terrà la sanificazione della chiesa e dei locali parrocchiali, così da rendere possibili le celebrazioni già nel fine settimana.

“Nelle nostre parrocchie – osserva il vicario generale della Diocesi, don Paolo Gentili – continuiamo con l’osservanza attenta dei protocolli sia per quanto attiene le celebrazioni che le attività, poche, che si tengono ancora in presenza negli ambienti parrocchiali. Rinnoviamo l’invito alla preghiera, unitamente alla corresponsabilità, ma anche a coltivare la speranza, che sostenuta dalla fede, generi fantasia nella carità”.

La Curia ha organizzato per fare in modo che nelle parrocchie in questo fine settimane non manchino le celebrazioni, grazie alla disponibilità di sacerdoti.

In particolare, a Batignano la Messa sarà celebrata sabato alle ore 16.30; nella parrocchia della Santa Famiglia, dove il parroco è in quarantena per contatto di positivo, in attesa di tampone, la Messa sarà celebrata sabato alle 18 e domenica alle 11. Al SS.Crocifisso sabato alle 18; domenica alle 10.30 e 18. Infine nella Basilica del Sacro Cuore, dove il parroco è positivo e gli altri due confratelli in quarantena: sabato alle 18; domenica alle 11.30 e alle 18.30 (quest’ultima presieduta dal Vescovo).